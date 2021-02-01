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Мьянма - беспорядки и протесты

В Госдуме назвали ситуацию в Мьянме "крайне взрывоопасной"

© AP Photo / Sakchai Lalit
Политика
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Российские власти призвали противоборствующие стороны в Мьянме к диалогу и отказу от насилия

ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Ситуация в Мьянме крайне взрывоопасная, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк в беседе с РИА Новости в понедельник.

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Из-за разногласий политических сил после выборов в Мьянме произошел военный переворот.

"В России с обеспокоенностью следят за событиями в Мьянме. Мы призываем противоборствующие стороны к диалогу, отказу от насилия, соблюдению прав человека и общественному спокойствию", - сказал Железняк. 

По мнению политика, ситуацию в Мьянме "можно квалифицировать как крайне взрывоопасную".

"Сейчас самое главное – не допустить столкновений граждан с представителями силовых структур, а тем, кто оказался у власти, – соблюдать законность и принципы демократии, о верности которым заявляют вооруженные силы Мьянмы", - добавил депутат.

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Парламентарий также отметил, что обстановка в Мьянме требует внимания и оценки со стороны правовых международных организаций, в первую очередь ООН. 

Ранее пресс-секретарь посольства России в Мьянме Антон Анисимов сообщил, что порядка 70 граждан России, в том числе 20 туристов, в настоящее время находятся в Мьянме.

Он добавил, что в свете происходящих в стране событий посольство РФ рекомендует согражданам, находящимся в Мьянме, проявлять бдительность, избегать посещения мест массового скопления людей, а также по возможности ограничить выход за пределы территории своего проживания.

"По имеющейся информации, в настоящее время на территории Мьянмы находятся 50 российских специалистов, работающих в Мьянме по контрактам, и около 20 туристов. Обращений за консульской помощью не поступало. В случае ухудшения ситуации посольство примет все необходимы меры для обеспечения безопасности, законных прав и интересов российских граждан и сотрудников российской дипмиссии", - сообщил российский дипломат.

Он добавил, что в свете происходящих в стране событий посольство РФ рекомендует согражданам, находящимся в Мьянме, проявлять бдительность, избегать посещения мест массового скопления людей, а также по возможности ограничить выход за пределы территории своего проживания.

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© REUTERS / Mohammad Ponir Hossain
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Утром 1 февраля, за несколько часов до открытия первой сессии парламента Мьянмы нового созыва, избранного на всеобщих выборах 8 ноября, мьянманские военные, обвинившие ранее национальную избирательную комиссию и правящую партию "Национальная лига за демократию" (НЛД) в фальсификации выборов в пользу НЛД, арестовали руководителей правительства страны, в том числе президента Вин Мьинта и государственного советника (фактического премьер-министра), Нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи. Одновременно были арестованы члены правительства и высшие государственные чиновники, состоящие в НЛД или связанные с правящей партией. Мьянманский новостной портал Eleven Media позже сообщил об аресте главного министра (главы администрации) Янгона и ряда муниципальных чиновников бывшей столицы и крупнейшего города страны. Военные, по сообщению агентства Синьхуа, объявили чрезвычайное положение в стране на год и взяли власть в свои руки.



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