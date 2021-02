Вице-премьеры России, Армении и Азербайджана встретятся в феврале

ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Вторая встреча вице-премьеров Армении, России и Азербайджана – Мгера Григоряна, Алексея Оверчука и Шахина Мустафаева, состоится в течение февраля, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на офис армянского вице-премьера.

В офисе Григоряна также отметили, что в первую подгруппу войдут представители министерства территориального управления и инфраструктур, Минэкономики, Минобороны, МИД, Службы национальной безопасности. А во вторую подгруппу – представители Комитета госдоходов, Минэкономики, Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов, СНБ и МИД.