Вице-премьеры России, Армении и Азербайджана встретятся в феврале

В состав экспертных подгрупп будут включены представители различных министерств, Службы нацбезопасности и других ведомств Армении

ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Вторая встреча вице-премьеров Армении, России и Азербайджана – Мгера Григоряна, Алексея Оверчука и Шахина Мустафаева, состоится в течение февраля, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на офис армянского вице-премьера.

Центр разминирования: Нагорный Карабах будут от мин очищать еще 20 лет>>

В офисе Григоряна также отметили, что в первую подгруппу войдут представители министерства территориального управления и инфраструктур, Минэкономики, Минобороны, МИД, Службы национальной безопасности. А во вторую подгруппу – представители Комитета госдоходов, Минэкономики, Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов, СНБ и МИД.

В конце января участники трехсторонней рабочей группы провели первую встречу и договорились создать следующие экспертные подгруппы: по железнодорожным, автомобильным и комбинированным перевозкам; по вопросам обеспечения перевозок, включая безопасность, пограничный, таможенный, санитарный, ветеринарный, фитосанитарный и другие виды контроля.

11 января на встрече лидеров Армении, России и Азербайджана – Никола Пашиняна, Владимира Путина и Ильхама Алиева, была достигнута договоренность о создании трехстороннего переговорного формата. На следующий день стало известно, что трехстороннюю рабочую группу по вопросам Карабаха с армянской стороны возглавит вице-премьер Мгер Григорян. Основная задача переговорщиков — выяснить, что нужно построить или восстановить для полного разблокирования транспортного сообщения в регионе.