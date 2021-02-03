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Здание министерства иностранных дел РФ

Россия и США обменялись нотами о продлении договора о вооружениях

© photo: Sputnik / Natalia Seliverstova
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_politics/20210203/250788128/Rossiya-i-SShA-obmenyalis-notami-o-prodlenii-dogovora-o-vooruzheniyakh.html

В МИД РФ отметили, что Москва готова вместе с Америкой работать над укреплением глобальной стратегической стабильности

ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Российские и американские внешнеполитические ведомства обменялись нотами о вступлении в силу соглашения, продлевающего действие Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.

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Таким образом документ вступил в силу и, по данным МИД России, "будет действовать в том виде, как он был подписан, без каких-либо изменений, дополнений, до 5 февраля 2026 года". В МИД также добавили, что Москва готова вместе с Америкой работать над укреплением глобальной стратегической стабильности.

"Рассчитываем, что достигнутое с Вашингтоном понимание относительно судьбы краеугольного для международной безопасности договора позволит преодолеть преобладавшую в последние годы вследствие деструктивной политики США тенденцию к слому механизмов контроля над вооружениями и нераспространения", — говорится в заявлении.

США, в свою очередь, намерены в течение пяти лет, на которые продлили СНВ-3, обсуждать с Россией контроль над вооружениями, охватывающими все ее ядерное оружие. Об этом говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена.

"Мы взаимодействуем с Российской Федерацией таким способом, который соответствует американским интересам, например стремясь к пятилетнему продлению ДСНВ и широким обсуждениям, чтобы снизить вероятность кризиса и конфликта", — добавил глава Госдепа.

Зенитная ракетная система С-400 во время военного парада на Красной площади в Москве
photo: courtesy of Host Photo Agency
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Договор СНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает сокращение Россией и США своих ядерных арсеналов так, чтобы они суммарно не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

Действие соглашения истекало 5 февраля этого года. Экс-президент США Дональд Трамп объявил его невыгодным для своей страны и призвал разработать новый документ с участием Китая. Вашингтон допустил продление ДСНВ, но при выполнении ряда условий, в том числе по режиму верификации. Переговоры к успеху не привели.

Сменивший Трампа на посту президента Байден поддержал продление договора без дополнительных условий.

После всех дипломатических процедур и поддержки пролонгации СНВ-3 обеими палатами парламента российский президент на минувшей неделе подписал закон о ратификации соглашения, продлевающего на пять лет действие договора.



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