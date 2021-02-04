В Германии заявили, что российская вакцина действительно удивила Запад

ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Журналист немецкого издания Die Welt Жак Шустер считает, что Россия смогла удивить западные страны созданием вакцины против коронавируса "Спутник V", передает радио Sputnik.

Армения готова закупить дополнительные партии вакцины "Спутник V">>

Автор статьи заявил, что, по его мнению, России "удалось удивить" Запад впервые с 1957 года, когда весь мир следил за тем, как СССР запускает в космос первый искусственный спутник Земли.

"С тех пор Россия почти ничем не могла удивить Запад с технической точки зрения. Лишь вакцина против коронавируса, которая рано поступила на рынок, показала: Россия, пожалуй, больше, чем "Верхняя Вольта с ракетами" (высказывание Гельмута Шмидта об СССР, – ред.)", – написал журналист.

Шустер также напомнил, что авторитетное научное издание Lancet подтвердило очень высокую эффективность "Спутника V", что оправдывает решение российского правительства начать использовать препарат до обнародования окончательных данных о нем.

Как уточняет "Царьград", журнал The Lancet 2 февраля опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины от COVID-19 "Спутника V". Эксперты установили, что эффективность препарата крайне высока, она составляет 91,6%.

В августе министерство здравоохранения России зарегистрировало первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную Центром имени Гамалеи и производимую вместе с Российским фондом прямых инвестиций. Вакцина "Гам-Ковид-Вак" имеет торговое наименование "Спутник V". Препарат создан на платформе аденовирусных векторов человека и предполагает введение двух компонентов с промежутком в три недели. Основным преимуществом является эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Препараты на основе аденовируса человека массово применяются уже более 50 лет.

Вакцина "Спутник V" в настоящее время зарегистрирована в России, Беларуси, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея и Тунисе.