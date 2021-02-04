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Министр здравоохранения Анаит Аванесян приняла Чрезвычайного и Полномочного Посла России в Армении Сергея Копыркина (3 февраля 2021). Еревaн

Армения готова закупить дополнительные партии вакцины "Спутник V"

© photo : official site of the MoH of RA
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20210204/250788799/Armeniya-gotova-zakupit-dopolnitelnye-partii-vaktsiny-Sputnik-V.html

Специалисты Минздрава Армении ведут активные переговоры о приобретении российской вакцины "Спутник V"

ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Ереван готов закупить дополнительные партии российской вакцины от коронавируса "Спутник V", заявила министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян на встрече с послом РФ Сергеем Копыркиным, передает Sputnik Армения.

Минздрав Армении одобрил применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V">>

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В ноябре 2020 года пресс-служба минздрава РФ сообщала, что глава ведомства Михаил Мурашко в Ереване передал занимавшему тогда пост главы минздрава Арсену Торосяну образцы вакцины от коронавируса "Спутник V". Позднее пресс-служба минздрава сообщила, что вакцина будет испытана на добровольцах. Позднее армянская сторона согласилась на предложение о приобретении вакцины AstraZeneca против коронавируса для 3% населения в рамках глобального механизма обеспечения доступа к вакцинам против COVID-19 (COVAX Facility).

"Для нас очень важны тесное сотрудничество с российской стороной, регулярный обмен информацией и опытом. Сегодня наши специалисты ведут активные переговоры о закупке российской вакцины "Спутник V". В этом контексте хочу отметить, что минздрав подписал соглашение о сотрудничестве в рамках инициативы COVAX Facility, тем не менее, мы готовы также приобрести дополнительные партии российской вакцины "Спутник V" в рамках этой инициативы", – сказала Аванесян.

Минздрав России зарегистрировал "Спутник V" в августе 2020 года. Вакцину разработал НИЦЭМ имени Гамалеи при поддержке РФПИ. Ее создали на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. Это первый в мире зарегистрированный препарат для профилактики COVID-19.

"Спутник V" зарегистрировали уже в 16 странах: России, Беларуси, Сербии, Алжире, Аргентине, Боливии, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, Иране, ОАЭ,  Республике Гвинея, Тунисе и Армении. Также процесс регистрации вакцины инициирован Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).



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