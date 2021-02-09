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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"Другим больше достанется" – Песков об отказе Киева от российской вакцины

© photo: Sputnik / Alexander Wilf
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_politics/20210209/250839812/Drugim-bolshe-dostanetsya--Peskov-ob-otkaze-Kieva-ot-rossiyskoy-vaktsiny.html

В Кремле уверены, что многие на Украине хотели бы привиться "Спутником V", а нежелание – позиция абсолютного меньшинства

ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отказ Украины закупать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", передает РИА Новости.

"На кроликах экспериментируют меньше"- Захарова об отказе Зеленского от "Спутника V">>

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "украинцы не кролики", на них экспериментировать нельзя.

"Как говорится, если Украина не хочет, другим странам больше достанется, которые просят эту вакцину и готовы ее принять с благодарностью", – сказал Песков.

По его словам, "прилагаются титанические усилия", чтобы покрыть спрос после обеспечения препаратом всех россиян.

"Вы знаете, что глобальный спрос на российскую вакцину настолько велик, что потенциал производства сейчас не позволяет оперативно его удовлетворять", – добавил Песков.

В Кремле уверены, что на Украине немало тех, кто хотел бы привиться "Спутником V", а нежелание руководства страны использовать его – позиция абсолютного меньшинства.

Медсестра достаёт ампулу с вакциной против COVID-19 Спутник V
© photo: Sputnik / Илья Ilya Naymushyn
Российская вакцина "Спутник V" прошла этап научной консультации регулятора ЕС

"Спутник V" – первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции. Его разработали в Центре имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. В августе Минздрав зарегистрировал вакцину, с декабря в России стартовала гражданская прививочная кампания.

На прошлой неделе научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутника V", подтверждающие его высокую эффективность и безопасность: вакцина полностью защищает от тяжелого течения COVID-19.
Помимо России, применение "Спутника V" одобрили в Беларуси, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа и Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане и Мьянме.



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