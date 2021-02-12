Лавров: Россия готова к разрыву отношений с Евросоюзом

"Хочешь мира – готовься к войне", считает глава российского внешнеполитического ведомства

ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что официальная Москва готова к разрыву отношений с Евросоюзом, передает РИА Новости.

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На этой неделе в Брюсселе заявили, что могут ввести новые антироссийские санкции. Это произошло после возвращения из Москвы главы европейской дипломатии Жозепа Борреля. По его мнению, Россия "не оправдала ожиданий" и "не стала современной демократией".

"В случае, если еще раз увидим, <...> что в каких-то областях накладываются санкции, создающие риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах. Мы не хотим изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира – готовься к войне", – сказал Лавров в эфире YouTube-канала Соловьев Live.

Причиной напряженности между Россией и ЕС, помимо конфликтов на Украине и в Приднестровье, а также ситуации в Беларуси, стал арест Алексея Навального и задержания митингующих на несогласованных акциях 23 и 31 января.

В России европейским партнерам порекомендовали не вмешиваться во внутренние дела других стран и заняться своими проблемами.