Россия назвала условия сотрудничества с Евросоюзом

В Евросоюзе заявили, что могут ввести новые антироссийские санкции, это вызвало недовольство Москвы

ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Диалог с Евросоюзом может быть успешным только на основе взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Лавров: Россия готова к разрыву отношений с Евросоюзом>>

Ранее дипломат заявил, что Москва готова к разрыву отношений с Брюсселем, если инициаторами выступят европейские партнеры.

"Если они хотят работать по-человечески, <...> то на основе взаимного уважения, невмешательства во внутренние дела друг друга, взаимодействия по темам, где есть интерес у них и у нас. Результатом таких разговоров может быть только баланс интересов, а не наше согласие на нечто, предложенное ими", — сказал он в эфире YouTube-канала Соловьев Live.

На этой неделе в Евросоюзе заявили, что могут ввести новые антироссийские санкции. Это произошло после возвращения из Москвы главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, по мнению которого Россия "не оправдала ожиданий" и "не стала современной демократией".

Причиной напряженности, помимо конфликтов на Украине и в Приднестровье, а также ситуации в Белоруссии, стал арест Алексея Навального и задержания митингующих на несогласованных акциях 23 и 31 января.

В России европейским коллегам порекомендовали не вмешиваться во внутренние дела других стран и заняться своими проблемами.