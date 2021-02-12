Кандидат в премьеры Армении объявил площадь Свободы в Ереване штабом оппозиции

Манукян созвал в пятницу митинг, заявив об угрозе, нависшей над граничащей с Азербайджаном Сюникской областью страны

ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Кандидат на пост премьера Армении от оппозиции Вазген Манукян на акции протеста в Ереване, объявил площадь Свободы штабом "Движения спасения родины", , передает Sputnik Армения.

"Движение спасения родины" объединяет около 20 партий, добивающихся смещения премьера с поста. Участники акции в центре Еревана добиваются требуют отставки главы правительства Никола Пашиняна

Вице-премьеры России, Армении и Азербайджана встретятся в феврале>>

Манукян заявил об угрозе, нависшей над граничащей с Азербайджаном Сюникской областью страны, которая вызвана демаркацией "в ущерб Армении" границ области и проходящих по ее территории коммуникаций. После нескольких выступлений акция протеста завершилась без инцидентов. Оппозиция назначила крупный митинг в Ереване на 20 февраля.

"Площадь Свободы становится нашим ("Движения спасения родины" - ред.) штабом, здесь всегда будут наши представители, я с понедельника с 17.00 до 19.00 (с 16.00 до 18.00 мск) каждый день буду здесь", - объявил Манукян.

Он также призвал сторонников к самоорганизации:"Создавайте комитеты по месту жительства, работы, приходите на площадь, чтобы обсудить с нами дальнейшие шаги".

Жители приграничных населенных пунктов в Сюникской области считают, что дислокация новых боевых постов азербайджанской армии угрожает их безопасности. Пашинян заявлял, что процессы, происходящие на границе с Азербайджаном, нельзя считать демаркацией и делимитацией, там всего лишь уточняется месторасположение определенных приграничных пунктов.

Армянское минобороны сообщало, что российские пограничники обеспечат безопасность на проблематичных участках автодороги в Сюникской области. Согласно договоренностям, они обеспечивают бесперебойное движение на участке дороги Горис – Давид Бек, а также безопасность участка дороги Горис – Капан, который проходит через проблематичные территории. Размещению российских пограничников предшествовало уточнение Ереваном и Баку пунктов дислокации временных боевых позиций. Как объяснял армянский МИД, это было нужно для демаркации части границы с Азербайджаном после того, как под контроль Баку отошли ряд территорий, ранее входивших в состав непризнанной Нагорно-Карабахской республики и граничащих с Арменией.