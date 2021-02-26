09:15 26 Февраля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0680
  • 100 RUB4.5218
  • USD3.3265
Поиск
Пандемия коронавируса COVID - вакцина AstraZeneca и паспорт о вакцинации

Евросоюз назвал сроки введения "паспортов вакцинации"

© AP Photo / Sumeet Mudhoo
Политика
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1783)
119 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/0c/250866163.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_politics/20210226/251007447/Evrosoyuz-nazval-sroki-vvedeniya-pasportov-vaktsinatsii.html

По словам канцлера Германии, возможен вариант, когда наличие сертификатов о вакцинации станет основанием для въезда в ЕС из третьих стран

ТБИЛИСИ, 26 фев – Sputnik. Лидеры стран ЕС по итогам видеосаммита договорились о необходимости введения сертификатов о вакцинации, которые будут готовы в течение трех месяцев, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Мы были все едины в том, что нам нужно это. Технические вопросы будут проработаны Еврокомиссией. Европейской комиссии нужно около трех месяцев, чтобы проработать технические вопросы", – заявила она по итогам совещания глав ЕС по коронавирусу.

Туристы в аэропорту. Архивное фото
© photo: Sputnik / Konstantin Mikhalchevsky
ВОЗ не нравится идея по введению COVID-паспортов для туристов

Она пояснила, что для начала такие сертификаты разработают страны-члены, а Еврокомиссия сделает их "совместимыми", чтобы обеспечить возможность использовать их во всех странах-членах. В Германии, по ее словам, уже принято решение сделать такие сертификаты. "Таким образом, с дополнительной информацией (о гражданах), поездки внутри ЕС будут возможны, а также, возможно, это станет основанием для въезда в ЕС из третьих стран", – пояснила Меркель.

Между тем глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что в введении общих сертификатах по вакцинации от коронавируса, но ряд вопросов по этой теме остаются неурегулированными.

ВОЗ заговорила о неоднозначной ситуации с COVID в мире >>

В частности, лидеры ЕС пока не договорились, когда такие сертификаты начнут действовать, а также для каких целей они будут использоваться, указал глава Евросовета.

Мишель выразил надежду, что прогресс по этому вопросу будет достигнут к следующему саммиту ЕС в конце марта.

 

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1783)
Теги:
Вакцина, Коронавирус COVID-2019, Ангела Меркель, Евросоюз


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Тбилисские купола - Дом Юстиции и скультуры на мосту Бараташвили
Тбилисские купола: архитектурный стиль, мистика или тенденция? - фото
Ниагарский водопад покрылся льдом
Ниагарский водопад покрылся льдом - впечатляющее видео
Экономика Грузии в год пандемии
Экономика Грузии в год пандемии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться