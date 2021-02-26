Евросоюз назвал сроки введения "паспортов вакцинации"

По словам канцлера Германии, возможен вариант, когда наличие сертификатов о вакцинации станет основанием для въезда в ЕС из третьих стран

ТБИЛИСИ, 26 фев – Sputnik. Лидеры стран ЕС по итогам видеосаммита договорились о необходимости введения сертификатов о вакцинации, которые будут готовы в течение трех месяцев, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Мы были все едины в том, что нам нужно это. Технические вопросы будут проработаны Еврокомиссией. Европейской комиссии нужно около трех месяцев, чтобы проработать технические вопросы", – заявила она по итогам совещания глав ЕС по коронавирусу.

Она пояснила, что для начала такие сертификаты разработают страны-члены, а Еврокомиссия сделает их "совместимыми", чтобы обеспечить возможность использовать их во всех странах-членах. В Германии, по ее словам, уже принято решение сделать такие сертификаты. "Таким образом, с дополнительной информацией (о гражданах), поездки внутри ЕС будут возможны, а также, возможно, это станет основанием для въезда в ЕС из третьих стран", – пояснила Меркель.

Между тем глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что в введении общих сертификатах по вакцинации от коронавируса, но ряд вопросов по этой теме остаются неурегулированными.

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В частности, лидеры ЕС пока не договорились, когда такие сертификаты начнут действовать, а также для каких целей они будут использоваться, указал глава Евросовета.

Мишель выразил надежду, что прогресс по этому вопросу будет достигнут к следующему саммиту ЕС в конце марта.