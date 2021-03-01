Скандал с "Искандерами" в Армении: как оправдывается Пашинян?

ТБИЛИСИ, 1 мар – Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян после беседы с президентом России Владимиром Путиным пришел к выводу, что ему неправильно доложили по поводу "Искандеров", передает агентство Sputnik Армения.

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В интервью 1in.am 23 февраля Пашинян поставил под сомнение качество поставляемых в Армению "Искандеров". Заявление армянского премьера многие в экспертных (и не только) кругах сочли провокационным и направленным на дискредитацию российского оружия и стратегического союзника в целом.

"Премьер-министр Республики Армения и Президент Российской Федерации во время недавно состоявшейся телефонной беседы в числе прочих вопросов обсудили также заявление премьер-министра Армении относительно применения Арменией системы "Искандер". Об этом сказала пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворгян", – говорится в сообщении.

Как отмечает агентство, в результате сравнения имеющихся фактов и сведений, премьер Армении пришел к заключению, что относительно данной ситуации ему было доложено неправильно.

"Более того, заявление премьер-министра не имеет никакого отношения к содержанию и качеству армяно-российских союзнических отношений в сфере военного и военно-промышленного сотрудничества. Не вызывает сомнения и то обстоятельство, что российское оружие – одно из лучших в мире. Республика Армения продолжает тесное сотрудничество с Российской Федерацией в сферах военной промышленности и высоких технологий, и намерена предпринимать шаги к его дальнейшему углублению", – добавляет агентство.

Реакция Москвы

Кремль удовлетворен заявлениями из Еревана о том, что премьер Армении Никол Пашинян после беседы с президентом России Владимиром Путиным пришел к выводу, что ему неправильно доложили по поводу "Искандеров".

"Очень важно, что правда в этом вопросе восстановлена", – заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Скандал с "Искандерами"

На прошлой неделе Пашинян заявил о "невзорвавшихся" или "разорвавшихся на 10%" ракетах оперативно-тактических комплексов "Искандер" во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе осенью прошлого года. Так он отреагировал на слова бывшего президента Сержа Саргсяна о том, что армянские военные могли бы применить "Искандер" в самом начале боевых действий. Агентство "Арменпресс" в понедельник со ссылкой на пресс-секретаря премьера сообщило, что Путин и Пашинян обсудили это заявление и "в результате сравнения имеющихся фактов и сведений, премьер Армении пришел к заключению, что относительно данной ситуации ему было доложено неправильно".

Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.