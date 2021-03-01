Саркози стал первым бывшим президентом Франции, который получил реальный срок за совершенное преступление

ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Бывшего президента Франции Николя Саркози приговорили к трем годам тюрьмы по "делу о прослушке", два из них — условно, передает РИА Новости.

Саркози признали виновным в коррупции и торговле влиянием. Он стал первым экс-главой республики, получившим реальный срок.

Бывший французский лидер покинул здание суда без комментариев.

Следствие установило, что Саркози пытался подкупить сотрудника кассационного суда, чтобы выведать информацию о расследовании нелегального финансирования своей президентской кампании в 2007 году наследницей компании L'Oreal Лилиан Беттанкур.

Уликами стали записи телефонных разговоров, которые сделала финансовая разведка Tracfin. Разбирательство стартовало в 2020-м. Саркози все обвинения отвергает.

Сейчас против него расследуют еще одно дело — о незаконном получении средств от ливийского руководителя Муаммара Каддафи.