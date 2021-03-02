Армянская оппозиция считает отставку Пашиняна неизбежной

Лидер армянской оппозиции призвал всех "встать на ноги", чтобы заставить Пашиняна покинуть пост премьера

ТБИЛИСИ, 2 мар – Sputnik. Лидер оппозиционного "Движения по спасению Родины" Вазген Манукян считает неизбежной отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна, передает Sputnik Армения.

Скандал с "Искандерами" в Армении: как оправдывается Пашинян?>>

По словам Манукяна, борьба в Армении ведется не за то, чтобы "сменить плохого руководителя на хорошего".

"У нас нет плохих руководителей, потому что страну захватили враги. То, что враги пришли в Армению – ошибка армянского народа. Страна должна возродиться, и сегодняшний день показал, что так и будет", – заявил Манукян в ходе митинга оппозиции в центре Еревана.

Лидер оппозиционного движения призвал всех "встать на ноги", он убежден, что отставка премьера неизбежна.

"Если ты хочешь завоевать Арцах, должен завоевать Армению", – сказал Манукян, добавив, что власти проводили целенаправленную политику по сдаче Карабаха.

Политический кризис в Армении усугубился после того, как Генштаб ВС Армении 25 февраля потребовал отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сказав, что политическое руководство ведет государство к опасной грани. В ответ премьер Никол Пашинян заявил о попытке переворота и подписал решение о снятии Гаспаряна с занимаемой должности. Однако президент Армен Саркисян не подписал этот документ, и с возражениями отправил заявление в аппарат премьера. Между тем, глава правительства повторно отправил документ президенту. И уже власти заявляют о готовности выразить недоверие президенту.