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"Это глупо"- Лукашенко раскритиковал разговоры о слиянии России и Беларуси

BelTa
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_politics/20210302/251048795/Eto-glupo--Lukashenko-raskritikoval-razgovory-o-sliyanii-Rossii-i-Belarusi.html

Беларусь - суверенное и независимое государство, подчеркунл Александр Лукашенко

ТБИЛИСИ, 2 марта — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает глупыми разговоры о возможном слиянии России и Беларуси, сообщает Sputnik Беларусь.

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Глава Беларуси во вторник провел совещание о военном сотрудничестве с Россией, на котором затронул состоявшиеся в Сочи 22 февраля переговоры с Владимиром Путиным.

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© photo: Sputnik
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Лукашенко отметил, что разговор с Путиным шел в контексте Союзного государства — "о чем договаривались, на каком уровне находимся сейчас и на что способны выйти". При этом, комментируя "некоторые выдумки и вранье в различных источниках" о вхождении в состав России или слияния с ней, он заметил, что "белорусы живут в своей квартире", хотя она и небольшая по сравнению с соседской.

"И мы — суверенное и независимое государство.<...> Мир настолько изменился, что просто было бы глупо даже работать в этом направлении", — сказал белорусский президент.

При этом Минск, по словам Лукашенко, продолжит координировать внешнюю политику и вопросы обороны с Москвой. Он заявил, что хочет выстроить такие же отношения и в экономике, чтобы "не бояться" и "не дергаться" по поводу западных санкций. При этом президент подчеркнул, что не обсуждал с Путиным ни выделение республике кредита, ни вопросы передачи власти.

Белоруссия — стратегический союзник России. Взаимодействие в рамках Союзного государства, как и интеграция внутри Евразийского экономического союза, закреплено в Концепции внешней политики.

Теги:
Беларусь, Россия, Владимир Путин, Александр Лукашенко


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