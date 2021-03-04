Захарова ответила на речь госсекретаря США о признании России угрозой

ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя новую стратегию нацбезопасности США, заявила, что Вашингтон считает угрозой всех, кто составляет ему конкуренцию, передает РИА Новости.

Россия уже работает над ответом на новые санкции США – МИД РФ>>

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в программной речи по внешней политике заявил, что Россия, наряду с Ираном и КНДР, представляет серьезную угрозу, а Китай он назвал противником и конкурентом.

"Основным врагом они будут считать всех, кто будет составлять им конкуренцию в любой сфере. Естественно, помимо фактора, который должен демонстрировать их союзничество, их объединять, есть еще фактор проигрываемой конкуренции, или той, которую они не могут вести на общепринятых основах", — сказала Захарова в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Сдерживание России она назвала одной из целей Вашингтона, подчеркнув, что Соединенным Штатам важно не дать Москве соперничать на равных.

В стратегии нацбезопасности США, принятой при Джо Байдене, говорится, что "и Пекин, и Москва серьезно инвестировали в усилия, направленные на сдерживание преимуществ США и на то, чтобы помешать нам защищать наши интересы и союзников по всему миру".

В то же время в Вашингтоне заявляют о готовности к "субстантивному диалогу" с Россией и Китаем по вопросу новых военных технологий, "касающихся стратегической стабильности", а также утверждают, что готовы соблюдать соглашения о контроле над вооружениями.

Ранее, в начале февраля, Байден, выступавший в Госдепе с программной речью по внешней политике, заявил, что Вашингтон заставит Москву "платить" за свои действия. Позднее он утверждал, что Россия якобы стремится "подорвать" трансатлантическое партнерство Соединенных Штатов с союзниками.

Байден также обратил внимание, что, по его мнению, сложности в отношениях с Россией отличаются от тех, что есть в отношениях с Китаем, но "они так же реальны".

Российские власти неоднократно опровергали все озвученные Вашингтоном обвинения, указывая на их несостоятельность.