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Никол Пашинян на предвыборном митинге Айка Марутяна (11 сентября 2018). Еревaн

Пашинян уволил главу Генштаба Армении – решение оспаривает президент

© photo: Sputnik / Asatur Yesayants
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_politics/20210310/251125499/Pashinyan-uvolil-glavu-Genshtaba-Armenii--reshenie-osparivaet-prezident.html

Политический кризис в Армении обострился после высказывания армянского премьера о российских "Искандерах"

ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Глава Генерального штаба Армении Оник Гаспарян покинул пост на основе приказа премьера Никола Пашиняна, передает Sputnik Армения.

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В свою очередь президент Армении Армен Саркисян обратился в Конституционный суд, чтобы оспорить увольнение Гаспаряна.

Ранее Саркисян отказался подписывать соответствующий указ премьера, но не направил документ в Конституционный суд, что привело к автоматической отставке военачальника. Как заявляли в пресс-службе главы государства, он оспорил в Конституционном суде не сам проект указа, а положения закона "О военной службе и статусе военнослужащего", регулирующие кадровые вопросы в ВС.

"Принимая во внимание тот факт, что президент республики не подписал представленный премьер-министром проект указа в сроки, установленные законом "О военной службе и статусе военнослужащего", и не обратился в Конституционный суд <...>, начальник Генерального штаба ВС Республики Армения Оник Гаспарян с 10 марта силой закона освобожден от занимаемой должности", – говорится в заявлении Пашиняна.

Политический кризис в Армении обострился после высказывания армянского премьера о российских "Искандерах": он заявил, что техника была неисправна во время боев в Нагорном Карабахе. Позже, после разговора с Владимиром Путиным, Пашинян сказал, что его дезинформировали.

По данным СМИ, замначальника Генштаба Армении Тиран Хачатрян высмеял премьера, за что Пашинян отправил его в отставку. Следом за ним оставить должность предложили Гаспаряну.
После этого ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы.
Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента. Митингующие не настроены на переговоры с властью и требуют отставки главы кабмина, популярность которого упала после подписания перемирия с Баку.

Теги:
Никол Пашинян, Армения

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