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Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Военное руководство Армении поддержало призыв к отставке Пашиняна

© Sputnik / STRINGER
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_politics/20210310/251129825/Voennoe-rukovodstvo-Armenii-podderzhalo-prizyv-k-otstavke-Pashinyana.html

Политический кризис в Армении обострился после высказывания армянского премьера о российских "Искандерах"

ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Руководство Вооруженных сил Армении поддержало освобожденного от должности главы генштаба Оника Гаспаряна, который призвал премьера Никола Пашиняна уйти в отставку.

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Ранее Пашинян заявил, что Гаспарян покидает пост: президент Армен Саркисян отказался подписывать соответствующий указ, но не направил документ в Конституционный суд, что привело к автоматической отставке военачальника.

Гаспарян назвал свое увольнение антиконституционным и опубликовал протестное послание, в котором в очередной раз потребовал отставки Пашиняна.

"Руководящий состав ВС Армении присоединяется к посланию генерал-полковника Оника Гаспаряна... Решение в данной обстановке одно — и оно указано в послании... Призыв (к увольнению Пашиняна — ред.) вооруженные силы берут к руководству в качестве распоряжения", — говорится в заявлении представителя генштаба Самвела Асатряна.

Политический кризис в Армении обострился после высказывания армянского премьера о российских "Искандерах": он заявил, что техника была неисправна во время боев в Нагорном Карабахе. Позже — после разговора с Владимиром Путиным — Пашинян сказал, что его дезинформировали.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян
© photo: Sputnik / Maxim Blinov
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По данным СМИ, замначальника Генштаба Тиран Хачатрян высмеял премьера, за что Пашинян отправил его в отставку. Следом за ним оставить должность предложили Гаспаряну.

После этого ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы.
Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента. Митингующие не настроены на переговоры с властью и требуют отставки главы кабмина, популярность которого упала после подписания перемирия с Баку.

Теги:
Армения, Никол Пашинян

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