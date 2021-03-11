Саакашвили: Украина имеет репутацию "государства-кидалова"

ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Бывший президент Грузии, ныне глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что среди иностранных инвесторов Украина имеет репутацию "государства-кидалова", передает РИА Новости.

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Саакашвили отметил, что на Украине нет иностранных инвестиций, потому что их "обирают до нитки".

"Иностранные инвестиции в украинском ВВП менее двух процентов, из них настоящих иностранных инвестиций меньше 0,2 процента", – сказал Саакашвили в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, это не что-то абстрактное, а живые деньги, "которые должны зайти, чтобы создавать для украинцев рабочие места".

"А этого нет. Почему нет? Потому что кидалово никто не любит. У Украины, у украинских чиновников, у государства есть четкая репутация вот этого кидалова. Они всех кидают", – сказал Саакашвили.

Саакашвили не было в Грузии более семи лет. На родине за должностные преступления он заочно приговорен к двум тюремным срокам, получив в общей сложности шесть лет. В суде также рассматривается еще несколько дел против него и его соратников. Сразу по приезде в Грузию политик будет задержан, если его к этому времени не помилует президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Весной 2015 года его, уже получившего гражданство Украины, назначили губернатором Одесской области. Однако в ноябре 2016-го бывший тогда президентом Петр Порошенко уволил Саакашвили, а в 2017-м – лишил гражданства.

Власти Украины в феврале 2018 года выслали политика в Польшу, откуда он осенью 2017 года незаконно попал на территорию страны, прорвав кордоны пограничников. В 2019 следующий президент Украины Владимир Зеленский года вернул Саакашвили гражданство, а еще через год назначил главой исполнительного комитета Национального совета реформ.