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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Песков оценил доклад разведки США о вмешательстве России в выборы

© photo: Sputnik / Alexey Druzhynin
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_politics/20210317/251195912/V-Kremle-otsenili-doklad-razvedki-SShA-o-vmeshatelstve-Rossii-v-vybory.html

Такая политика Вашингтона "вредит и без того больным российско-американским отношениям", считает Песков

ТБИЛИСИ, 17 мар – Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал  безосновательными обвинения американской разведки в адрес Москвы в попытках вмешаться в президентские выборы 2020 года в США, передает РИА Новости.

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В рассекреченном во вторник докладе разведсообщества сказано, что Россия пыталась помешать победе Джо Байдена и помочь переизбранию Дональда Трампа, а также "посеять рознь" в американском обществе. Кроме того, в числе тех, кто, предположительно, хотел повлиять на голосование, названы Иран, "Хезболла" и Куба, Китай не упоминается. В документе также анонсированы новые санкции против Москвы.

"Мы не согласны с выводами этого доклада в отношении нашей страны. Россия не вмешивалась и в предыдущие выборы и не вмешивалась в упомянутые выборы в этом докладе в 2020 году. Россия не имеет никакого отношения к каким-то кампаниям против кого бы то ни было из кандидатов. В этой связи этот доклад мы считаем неправильным. Он абсолютно безосновательный и бездоказательный", — сказал Песков журналистам.

По его мнению, это можно расценивать как повод поставить на повестку дня вопрос о новых санкциях.

Флаги России и США
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
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"Такая линия вредит и без того больным российско-американским отношениям. И, конечно, такая линия далеко не способствует хоть каким-то усилиям, проявлению хоть какой-то политической воли на нормализацию этих отношений", — заключил он.

Выборы президента США прошли 3 ноября. На них победил демократ Джо Байден, набравший 306 голосов выборщиков против 232 у республиканца Трампа. Последний не раз обвинял соперников в попытке "украсть выборы". Адвокат президента Руди Джулиани отмечал, что нарушения носили системный характер.

Россия не в первый раз подвергается нападкам со стороны США по поводу "вмешательства" в выборы. В Москве неоднократно заявляли о бездоказательности обвинений.

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