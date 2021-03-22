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Москва ответит на возможную высылку российских дипломатов из Болгарии

© photo: Sputnik / Maksim Blinov
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_politics/20210322/251239044/Moskva-otvetit-na-vozmozhnuyu-vysylku-rossiyskikh-diplomatov-iz-Bolgarii.html

Генпрокуратура Болгарии ранее сообщила о начале следствия в отношении группы лиц, подозреваемых в шпионаже в пользу России

ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Россия не оставит без ответа высылку своих дипломатов из Болгарии, если София примет такой шаг, передает РИА Новости.

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Ранее премьер Болгарии Бойко Борисов заявил, что страна готова объявить дипломатов РФ персонами нон грата из-за дела о шпионаже.

"Если Болгария предпримет недружественные шаги в отношении России, то, естественно, там должны понимать, что с нашей стороны последуют ответные шаги", - сказал Грушко.
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Генпрокуратура Болгарии ранее сообщила о начале досудебного производства в отношении группы лиц, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Власти Болгарии предъявили обвинение шести гражданам страны, служащим Минобороны и сотрудникам военной разведки, которые имели отношение к национальной безопасности и якобы "передавали засекреченные данные другому государству". Пятерых подозреваемых изначально поместили под стражу на 72 часа, одного отпустили под залог.

Как заявляло посольство России, оно рассчитывает, что разбирательство по делу о шпионаже в Болгарии будет деполитизировано, а спекуляции о якобы причастности РФ прекращены. В заявлении отмечалось, что "в условиях осложнения международной обстановки очевидны "неустанные" попытки вбить клин в российско-болгарский диалог и в очередной раз демонизировать Россию.

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