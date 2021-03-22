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Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Пашинян представил нового главу Генштаба Армении и поставил условие

© photo: Sputnik / Alexey Danichev
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_politics/20210322/251240067/pashinyan-predstavil-novogo-glavu-genshtaba.html

Премьер заверил, что не держит зла на военных, присоединившихся к заявлению о его увольнении, но потребовал сохранять в дальнейшем полный политический нейтралитет

ТБИЛИСИ, 22 мар – Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, представляя нового начальника Генштаба ВС Артака Давтяна, заявил, что Вооруженные силы страны должны оставаться деполитизированными.

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Кандидатура Давтяна на новую должность была предложена на фоне противостояния руководства Генерального штаба ВС с главой правительства Армении. Артак Давтян уже занимал должность главы Генштаба ВС в 2018-2020 годах. Он был уволен за организацию свадьбы сына во время коронавирусного локдауна.

"Все вы знаете, что Давтян оставил пост начальника Генштаба по причине, не имеющей отношения к службе. Нужно зафиксировать, что в этот период мы постоянно были на связи, и было понятно, что его потенциал обязательно нужно использовать в наших государственных делах", — сказал Пашинян, напомнив, что Давтян также возглавлял комитет военной промышленности.

Во время войны в Нагорном Карабахе Пашинян пригласил его в Сюник для содействия в организации самообороны области. Таким образом, Давтян, будучи отставным военным, весь этот период так или иначе был вовлечен в государственную службу.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян
© photo: Sputnik / Maxim Blinov
Пашинян после требования ВС о его отставке уволил главу Генштаба

Премьер также обратил внимание на то, что в 2018 году, представляя Давтяна в первый раз, он отметил важность сохранения принципа деполитизированности ВС. И эта задача выполнялась на высоком уровне.

"В 2018 году у нас проходили досрочные парламентские выборы. И не было ни одного сообщения о том, что ВС каким-либо образом подвергались политическому влиянию или включились в политические процессы. Это очень важно, я уверен, что такая же ситуация будет и в будущем", — отметил Пашинян.

При этом глава правительства заявил, что с пониманием отнесся к заявлению Генштаба с требованием его отставки, заверив, что "никакого осадка не осталось".

"Но должен попросить, мы должны договориться свято соблюдать принцип деполитизации ВС. Это нужно не мне, не конкретному лицу или группе. Это важный принцип, который, в первую очередь, нужен Вооруженным силам", — подчеркнул премьер.

Кризис в Армении

Политический кризис в Армении обострился после высказывания армянского премьера о российских "Искандерах": он заявил, что техника была неисправна во время боев в Нагорном Карабахе. Позже, после разговора с Владимиром Путиным, Пашинян сказал, что его дезинформировали.

Премьер-министр Никол Пашинян на заседании правительства Армении (11 мая 2018). Еревaн
© photo: Sputnik / Aram Nersesyan
Пашинян уволил министров и готовится к отставке - что происходит в Армении?

По данным СМИ, замначальника Генштаба Армении Тиран Хачатрян высмеял премьера, за что Пашинян отправил его в отставку. Следом за ним оставить должность предложили главе Генштаба Онику Гаспаряну.

После этого ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы.

Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента. Митингующие не настроены на переговоры с властью и требуют отставки главы кабмина, популярность которого упала после подписания перемирия с Баку.

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Теги:
Армения, Никол Пашинян

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