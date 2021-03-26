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Избранный президент Франции Эммануэль Макрон

"Дорогой Эммануэль..."– разработчики "Спутника V" ответили на слова Макрона о войне вакцин

© REUTERS / Lionel Bonaventure
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_politics/20210326/251278011/Razrabotchiki-Sputnika-V-otvetili-na-slova-Makrona-o-voyne-iz-za-vaktsin.html

Разработчики "Спутника V" предложили Франции присоединиться к странам, которые решили производить препарат у себя

ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Разработчики российской вакцины от коронавируса "Спутник V" ответили на заявления президента Франции Эммануэля Макрона о мировой войне нового типа на уровне вакцин, передает РИА Новости.

Макрон объявил о мировой войне нового типа из-за вакцин против COVID-19>>

Ранее французский лидер заявил, что Россия и Китай пытаются использовать препараты от коронавируса как инструменты влияния. Он призвал европейские страны проявить самостоятельность в вопросе производства вакцин.

"Дорогой Эммануэль Макрон, мы стараемся, чтобы вакцины оставались вне политики – это наша лучшая надежда на мир во всем мире, не на войну", – прокомментировали создатели "Спутника V" в официальном Twitter-аккаунте вакцины.

Авторы поста также предложили Франции присоединиться к тем странам, которые решили производить препарат у себя.

Медработник демонстрирует вакцину ЭпиВакКорона в процедурном кабинете
© photo: Sputnik / Mikhail Golenkov
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"Производство различных вакцин – это путь к вакцинной независимости. Вместе мы сильнее!" – подчеркивается в публикации.

Ранее о рассмотрении возможности производить у себя российскую вакцину заявили в Италии.

Владимир Путин отмечал, что Москва никому не навязывает свои разработки, но возникает вопрос, чьи интересы поддерживают власти Европы – граждан или фармкомпаний.

В России зарегистрировали уже три вакцины от коронавируса: "Спутник V" от Центра имени Гамалеи, "ЭпиВакКорону" от новосибирского "Вектора" и "КовиВак" от Центра имени Чумакова.

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Теги:
Эммануэль Макрон, Франция

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