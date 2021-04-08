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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Глава МИД России против, чтобы вакцинные паспорта ограничивали право на передвижение

© photo: Sputnik / Russian Foreign Ministry
Политика
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Глава МИД России прокомментировал инициативу ЕС о вакцинных паспортах

ТБИЛИСИ, 8 апр – Sputnik. Право людей на передвижение нельзя ограничивать на основе паспорта о вакцинации, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Казахстана, пишет РИА Новости.

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Как отметил дипломат, подобные задумки изначально обсуждались в Евросоюзе.

"Сейчас это каким-то образом все-таки приобретает более разумные очертания, эта дискуссия, но вопрос остается, и нам необходимо в рамках ЕАЭС вырабатывать общие правила, которые не будут ограничивать право на передвижение. Вакцинные паспорта должны содержать в себе только одну цель – показывать состояние здоровья обладателя этого документа", – сказал Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что в настоящее время эту тему изучают санитарные власти объединения.

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"Санитарные власти этим занимаются, и по мере того, как они будут приходить к определенным совместным оценкам, транспортные власти подключатся, потому что речь идет главным образом о вопросах, связанных с перемещением", – отметил Лавров.

Также министр обратил внимание на тот факт, что долгий процесс одобрения для использования в Евросоюзе российской вакцины от коронавируса "Спутник V" вызывает недовольство европейских стран.

Он обратил внимание на то, что претензии уже звучали в Словакии, Венгрии, Италии и еще нескольких странах.

Лавров также подчеркнул, что Россия и КНР не ведут никаких "войн вакцин" и не используют их в качестве геополитического инструмента.

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