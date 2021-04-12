В Кремле ответили на слова госсекретаря США об "агрессивных действиях" России

В Кремле подчеркнули, что Россия никогда не выступала агрессором в отношениях с другими государствами

ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывание госсекретаря США Энтони Блинкена о последствиях российской "агрессии", передает РИА Новости.

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Накануне Блинкен, говоря о ситуации на Украине, заявил о возможных "последствиях" для России со стороны Вашингтона, если она продолжит "действовать агрессивно".

"Определенная происходит девальвация подобных фраз. Вот эти призывы отказаться от каких-то эфемерных и агрессивных действий, угрозы заставить заплатить цену — чем больше ты произносишь такие фразы, тем больше они девальвируются", — сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия никогда не выступала агрессором в отношениях с другими государствами.

Ранее в Вашингтоне обвинили Москву в обострении ситуации в Донбассе и заявили о передвижении российских войск в Крыму и на границе с Украиной. США призвали Кремль объяснить эту передислокацию. Замглавы МИД Сергей Рябков заявлял РИА Новости, что американской стороне предоставили пояснения на прошлой неделе. Он отмечал, что в "тональности и перспективе", предложенной США, Россия вести диалог не будет и Вашингтону придется удовлетвориться уже полученными комментариями.

Ситуация в Донбассе обострилась в феврале этого года: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В самопровозглашенных республиках считают, что Киев готовит масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые войска. В марте главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак назвал этот сценарий возможным, однако впоследствии заявил, что киевские власти не рассматривают вариант силового решения конфликта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что сейчас в зоне конфликта начинаются перестрелки, решения о которых принимаются на месте украинскими полевыми командирами без санкции вышестоящего руководства.

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