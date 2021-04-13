"Просто беда" - Лавров о санкциях ЕС против Ирана

Необходимо, чтобы США вернулись к выполнению своих обязательств и сняли санкции с Ирана, отметил глава МИД Ирана

ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что если решение о санкциях против Ирана принято в ЕС осознанно в разгар переговоров в Вене, то это ошибка, которая хуже преступления, передает РИА Новости.

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Кроме того, Лавров отметил, что Москва и Тегеран настаивают на полной отмене санкций США, которые не касаются Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

"Я сегодня с изумлением узнал новость о том, что Евросоюз ввел санкции в отношении целого ряда официальных лиц Исламской Республики Иран из-за якобы имевшего места нарушения прав человека. Я не видел пока полного текста этого решения, но уже сам факт вызывает огромное количества вопросов. Если в ЕС отсутствует какая-либо координация и правая рука не знает, что делает левая, ну, это просто беда. Но если это решение осознанно принято в разгар переговоров, которые продолжаются в Вене по спасению СВПД, то это уже не беда, это уже ошибка, которая, как вы знаете, хуже, чем преступление", – сказал Лавров.

По словам министра, в Тегеране выражают готовность незамедлительно двигаться в этом направлении при соответствующих шагах, которые требуются от Соединенных Штатов.

Необходимо, чтобы США вернулись к выполнению своих обязательств и сняли санкции с Ирана, отметил, в свою очередь, глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, подчеркнув, что при помощи санкций и поддержки, как считают в Тегеране, террористического акта в Натанзе, американская сторона не сможет добиться желаемого. Он также обратил внимание, что действия тех, кто устроил взрыв на объекте, "создают дополнительные возможности для Ирана".

"В ближайшее время площадка в Натанзе будет оборудована центрифугами нового поколения", – отметил Зариф.

Ранее иранская сторона сообщила о взрыве на ядерном объекте в Натанзе, уточнив, что он был несильным. Со своей стороны, газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что, взрыв в Натанзе был организован израильской стороной.

Зариф также напомнил, что у Евросоюза остается не много времени для спасения ядерной сделки с Ираном, по его словам, представители ЕС должны вернуться к "жестам доброй воли".

В мае 2018 года Соединенные Штаты вышли из соглашения об урегулировании проблемы иранского атома и восстановили жесткие санкции против Исламской республики. Иран, в свою очередь, заявил о поэтапном сокращении своих обязательств, в то время как европейские участники посчитали необходимым сохранить соглашение.

В ответ на эти односторонние шаги Вашингтона Тегеран в конце 2020 года принял закон под названием "Стратегическая мера по отмене санкций", который предполагает активизацию ядерной деятельности для отмены санкций против Исламской республики.

Пятого января в контексте обострения отношений с Вашингтоном Тегеран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке", касающегося количества центрифуг для обогащения урана.

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