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Министерство иностранных дел Китая

Китай осудил американские санкции против России

© photo: Sputnik / Pavel Lvov
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_politics/20210426/251566738/Kitay-osudil-amerikanskie-sanktsii-protiv-Rossii.html

США 15 апреля ввели новые антироссийские санкции, под действие которых попали 32 физических лица и объединения

ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Пекин выступает против односторонних санкций и угроз их применения, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя новые санкции США в отношении России.

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США 15 апреля ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии.

"Мы выступаем против произвольного применения односторонних санкций или угроз их использования", – заявил китайский дипломат.

Как заявил МИД РФ, санкционный курс США не отвечает интересам народов двух стран. Ранее Россия заявила о ряде ответных мер на американские санкции, включая высылку дипломатов, запрет на въезд ряду чиновников США и предложение послу Джону Салливану поехать в Вашингтон на консультации.

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