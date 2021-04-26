МИД России проинформировал США о новых ограничениях для сотрудников дипмиссий

ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков вручил временному поверенному в делах США в РФ Бартлу Горману ноту об изменениях порядка поездок по России для сотрудников американского посольства и консульств, передает РИА Новости.

"Слышать собеседника": что посоветовал Медведев США в налаживании диалога с Россией?>>

Встреча Рябкова с Горманом состоялась в понедельник на Смоленской площади. Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений.

"Собеседнику была вручена нота МИД России о вносимых российской стороной изменениях в действующий порядок поездок по территории Российской Федерации для сотрудников посольства и консульских учреждений США", – говорится в сообщении МИД по итогам встречи.

Также американская сторона была проинформирована, что в ближайшее время ожидаются дальнейшие шаги Москвы в этом направлении, "о которых посольство США будет своевременно уведомлено".

США 15 апреля ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии.

Как заявил МИД РФ, санкционный курс США не отвечает интересам народов двух стран. Ранее Россия заявила о ряде ответных мер на американские санкции, включая высылку дипломатов, запрет на въезд ряду чиновников США и предложение послу Джону Салливану поехать в Вашингтон на консультации.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале