"Мы же не таможня" – Лавров пошутил на тему встречи Путина с Байденом

ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров с американским госсекретарем Энтони Блинкеном в шутливой форме ответил на вопрос о возможной встрече лидеров двух стран Владимира Путина и Джо Байдена.
Лавров назвал конструктивными переговоры с госсекретарем США>>
У главы МИД хотели узнать, согласилась ли Москва на встречу президентов. В ответ министр заметил, что "мы же не таможня, чтобы давать добро".
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что окончательной договоренности о проведении встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пока нет, но если она будет достигнута, то саммит может пройти в одной из "европейских дипломатических столиц". Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник заявил, что американская сторона ожидает проведения встречи двух президентов в предстоящие недели.
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