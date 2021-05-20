"Мы же не таможня" – Лавров пошутил на тему встречи Путина с Байденом

У дипломата хотели узнать, согласилась ли Москва на встречу президентов, на что министр ответил "мы же не таможня, чтобы давать добро"

ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров с американским госсекретарем Энтони Блинкеном в шутливой форме ответил на вопрос о возможной встрече лидеров двух стран Владимира Путина и Джо Байдена.

Лавров назвал конструктивными переговоры с госсекретарем США>>

У главы МИД хотели узнать, согласилась ли Москва на встречу президентов. В ответ министр заметил, что "мы же не таможня, чтобы давать добро".

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что окончательной договоренности о проведении встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пока нет, но если она будет достигнута, то саммит может пройти в одной из "европейских дипломатических столиц". Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник заявил, что американская сторона ожидает проведения встречи двух президентов в предстоящие недели.

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