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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Лавров: США не достигли поставленных целей в Афганистане

Пресс-служба МИД РФ
Политика
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Терроризм никуда не исчез, а террористические группировки укрепили свои позиции в стране, заявил министр

ТБИЛИСИ, 16 июл – Sputnik. США не смогли достичь поставленных целей в Афганистане, заявил глава МИД России Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

"Американцы ушли, как подтвердил президент Байден, потому что сочли свою миссию выполненной. Конечно, он старался представить ситуацию в максимально позитивных красках, но все понимают, что миссия провалилась. Это открыто признается, в том числе в самих Соединенных Штатах", - сказал Лавров.

Глава МИД РФ Сергей Лавров
© AFP / Russian Foreign Ministry / handout
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Глава российского МИД обратил внимание, что терроризм никуда не исчез, террористическая группировка "Исламское государство"* и отделения "Аль-Каиды"* укрепили свои позиции в стране. При этом производство наркотиков достигло рекордной отметки.

В то же время глава российской дипломатии подчеркнул, что Москва намерена сотрудничать с Вашингтоном и Пекином по урегулированию ситуации в стране. Добиваться этих целей необходимо политическими средствами, в диалоге должны участвовать представители талибов.

*"Исламское государство", "Аль-Каида" - террористические организации, запрещенные в РФ и ряде других стран 

Теги:
Афганистан, США, Сергей Лавров, Россия

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