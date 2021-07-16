Лавров: США не достигли поставленных целей в Афганистане

Терроризм никуда не исчез, а террористические группировки укрепили свои позиции в стране, заявил министр

ТБИЛИСИ, 16 июл – Sputnik. США не смогли достичь поставленных целей в Афганистане, заявил глава МИД России Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

"Американцы ушли, как подтвердил президент Байден, потому что сочли свою миссию выполненной. Конечно, он старался представить ситуацию в максимально позитивных красках, но все понимают, что миссия провалилась. Это открыто признается, в том числе в самих Соединенных Штатах", - сказал Лавров.

Глава российского МИД обратил внимание, что терроризм никуда не исчез, террористическая группировка "Исламское государство"* и отделения "Аль-Каиды"* укрепили свои позиции в стране. При этом производство наркотиков достигло рекордной отметки.

В то же время глава российской дипломатии подчеркнул, что Москва намерена сотрудничать с Вашингтоном и Пекином по урегулированию ситуации в стране. Добиваться этих целей необходимо политическими средствами, в диалоге должны участвовать представители талибов.

*"Исламское государство", "Аль-Каида" - террористические организации, запрещенные в РФ и ряде других стран