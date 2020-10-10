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Уставший мужчина

Британские ученые рассказали о трех новых симптомах коронавируса

© CC0 / Pexels
Наука
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1339)
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Кроме того, они рассказали почему женщины, часто проводящие уборки по дому, сильно рискуют заразиться коронавирусом

ТБИЛИСИ, 10 окт – Sputnik. Мышечная боль, усталость и волдыри на ногах могут свидетельствовать о заражении коронавирусом, сообщает Daily Mail со ссылкой на доклад британских ученых для Научной консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (SAGE).

Специалисты отметили, что симптомы могут проявляться по-разному, в зависимости от возраста инфицированных и особенностей организма.

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© photo: Sputnik / George Zmimarev
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Также ученые рассказали, что женщины больше рискуют заразиться коронавирусом, так как делают больше работы по дому и подвергают себя воздействию всех тех микробов, которые приносят другие члены семьи. Учитывая, что коронавирус живет на поверхностях до трех дней, это вызывает серьезную опасность для домохозяек, отметили они.

По данным специалистов, у трети зараженных коронавирусом людей болезнь проходит бессимптомно, но они являются разносчиками заразы.

Министерство здравоохранения Великобритании приняло решение не вносить новые симптомы в список индикаторов COVID-19, чтобы не перегружать центры тестирования.

Сейчас в стране тремя официально признанными признаками заболевания являются высокая температура, продолжительный кашель и потеря или изменение обоняния.

Всего в Британии с начала пандемии выявлено более 570 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, скончались более 42 тысяч человек.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1339)
Теги:
Ученые, Великобритания, Коронавирус COVID-2019


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