Завершено крупнейшее исследование на антитела к коронавирусу – результаты неожиданны

Как выяснили ученые из Великобритании, быстрее всех теряют антитела те, кто перенес COVID-19 бессимптомно

ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Со временем доля людей с антителами к коронавирусу не увеличивается, а уменьшается. К такому выводу пришли британские ученые, которые провели массовое тестирование на антитела среди жителей страны.

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Результаты под названием REACT (Real Time Assessment of Community Transmission) исследования опубликованы на сайте Имперского колледжа Лондона.

В исследовании приняли участие 365 тысяч случайно выбранных взрослых разного возраста, которые в период с 20 июня по 28 сентября 2020 года трижды проводили дома экспресс-тестирование на антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 по пробе крови из пальца.

Результаты показали, что за три месяца, в течение которых проводилось тестирование, распространенность вирусных антител среди жителей Англии снизилась более чем на четверть – с 6 до 4,4%.

По мнению авторов, это говорит о том, что иммунный ответ людей на COVID-19 довольно быстро снижается. Особенно быстро теряют антитела те, у кого болезнь протекала бессимптомно, а также люди старшего возраста: у лиц из возрастной группы 18-24 лет антитела сохранялись значительно дольше, чем в группе 75 лет и старше.

Главный результат исследования, по мнению авторов, это то, что массовый иммунитет населения со временем снижается, а не нарастает. При этом положительный результат на антитела на данный момент не означает, что иммунитет к COVID-19 сохранится при следующем контакте с вирусом. Таким образом, делают вывод исследователи, есть риск повторного заражения.

Ученые из проекта REACT продолжают свои исследования с целью мониторинга уровня текущей инфекции, тестируя более 150 тысяч человек каждый месяц.