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Медицинские работники в реанимационном отделении

Какие особенности иммунитета осложняют течение COVID-19

© photo: Sputnik / Kirill Braga
Наука
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1564)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_science/20201214/250331822/Kakie-osobennosti-immuniteta-oslozhnyayut-techenie-COVID-19.html

"Неправильные" антитела в крови нацеливаются на органы, ткани и на саму иммунную систему, а не на борьбу с вторгающимся вирусом, говорится в исследовании

ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. У пациентов с COVID-19 особенность иммунитета, которая влияет на тяжелое течение инфекции, сообщает Guardian.

Исследователи из Йельского университета выяснили, что большое количество "неправильных" антител (аутоантител) в крови, которые нацеливались на органы, ткани и на саму иммунную систему, а не на борьбу с вторгающимся вирусом, не только провоцировали осложнения при COVID-19, но и были причиной длительного течения инфекции.

Медицинская маска
© CC0 / Pixabay
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Специалисты сравнили иммунные реакции у пациентов и неинфицированных людей и обнаружили у зараженных множество антител с отклонениями от нормы, которые блокировали противовирусную защиту, уничтожали полезные иммунные клетки и атаковали организм по нескольким направлениям: от мозга, кровеносных сосудов и печени до соединительной ткани и желудочно-кишечного тракта.

Дальнейшие исследования показали, что чем больше у пациентов "аутоантител" было в крови, тем хуже они переносили инфекцию. У пациентов с COVID-19 выявили даже больше подобных антител, чем у людей с аутоиммунным заболеванием — волчанкой.

Обычные антитела блокируют вирусы, цепляясь за белки на их поверхности, но аутоантитела имеют неправильную форму, поэтому ошибочно связываются с белками, которые находятся на клетках человека, отмечают ученые.

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Эксперты также уточнили, что, в то время как определенное количество аутоантител присутствовало у некоторых пациентов до заражения COVID-19, другие появлялись по мере прогрессирования инфекции.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1564)
Теги:
Коронавирус COVID-2019


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