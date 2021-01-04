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Японский профессор назвал простой способ омолодить лицо и тело

© CC0 / Pixabay / SocialButterflyMMG
Наука
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_science/20210104/250481591/Yaponskiy-professor-nazval-prostoy-sposob-omolodit-litso-i-telo-VIKA.html

Специалист порекомендовал регулярно делать физические упражнения и принимать необходимый для роста мышц протеин

ТБИЛИСИ, 04 янв — Sputnik. Профессор факультета спортивного здоровья Университета Рицумэйкан в Японии Сатоси Фудзита заявил, что увеличение мышечной массы позволяет человеку выглядеть моложе, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Nihon Keizai.

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Согласно исследованиям, занятия спортом улучшают эластичность и структуру кожи. Упражнения на мышцы утолщают кожный покров человека благодаря повышению содержания компонента под названием бигликан. У людей с более толстой кожей меньше пигментных пятен, морщин и неровностей, говорится в статье.

"Для красивой фигуры и правильной осанки необходимы мышцы. Худеющим важно уделить внимание не массе, а увеличению количества мышц и сокращению жировых тканей. Физические упражнения сжигают жир", — отметил профессор.

При этом он отметил, что получение протеина сделает процесс формирования мышц более эффективным. Для этого можно съесть кусок рыбы или мяса размером с ладонь.

Кроме того, существуют порошкообразные протеиновые добавки, которые смешивают с водой или молоком и взбалтывают до растворения. Можно также принимать протеиновые батончики, молочную сыворотку, казеин и сою.



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