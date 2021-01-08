Глобальная температура на Земле в 2020 году повторила максимальный рекорд

Кроме того, метеорологи зафиксировали, что 2020 год стал самым теплым в Европе, будучи на 0,4 градуса теплее 2019-го

ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Средняя температура на земном шаре в 2020 году достигла показателей 2016 года, который до этого считался самым теплым за всю историю наблюдений, говорится в заявлении Copernicus Climate Change Service (C3S). Об этом пишет РИА Новости.

C3S является одной из шести тематических информационных служб, предоставляемых программой наблюдения за Землей "Коперникус" (Copernicus Earth Observation Programme) под эгидой Европейского Союза. "Коперникус" – это оперативная программа, основанная на существующей исследовательской инфраструктуре и знаниях, имеющихся в Европе и других странах. C3S опирается на климатические исследования, проводимые в рамках Всемирной программы климатических исследований (WCRP).

"Служба C3S отмечает, что в глобальном масштабе 2020 год составил пару предыдущему самому теплому 2016 году, что делает его шестым в серии рекордно теплых лет, начиная с 2015 года. При этом 2011-2020 годы стали самым теплым десятилетием на планете за историю наблюдений", - говорится в сообщении.

Кроме того, метеорологи зафиксировали, что 2020 год стал самым теплым в Европе. Он оказался на 0,4 градуса теплее, чем 2019 год, который ранее признавался самым теплым годом.