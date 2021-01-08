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Планета Земля, съемка со спутника

Глобальная температура на Земле в 2020 году повторила максимальный рекорд

© CC0 / Pixabay
Наука
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_science/20210108/250563576/Globalnaya-temperatura-na-Zemle-v-2020-godu-povtorila-maksimalnyy-rekord.html

Кроме того, метеорологи зафиксировали, что 2020 год стал самым теплым в Европе, будучи на 0,4 градуса теплее 2019-го

ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Средняя температура на земном шаре в 2020 году достигла показателей 2016 года, который до этого считался самым теплым за всю историю наблюдений, говорится в заявлении Copernicus Climate Change Service (C3S). Об этом пишет РИА Новости.

Ярко светящее солнце над городом
© Sputnik / Olga Kiknavelidze
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C3S является одной из шести тематических информационных служб, предоставляемых программой наблюдения за Землей "Коперникус" (Copernicus Earth Observation Programme) под эгидой Европейского Союза. "Коперникус" – это оперативная программа, основанная на существующей исследовательской инфраструктуре и знаниях, имеющихся в Европе и других странах. C3S опирается на климатические исследования, проводимые в рамках Всемирной программы климатических исследований (WCRP).

"Служба C3S отмечает, что в глобальном масштабе 2020 год составил пару предыдущему самому теплому 2016 году, что делает его шестым в серии рекордно теплых лет, начиная с 2015 года. При этом 2011-2020 годы стали самым теплым десятилетием на планете за историю наблюдений", - говорится в сообщении.

Кроме того, метеорологи зафиксировали, что 2020 год стал самым теплым в Европе. Он оказался на 0,4 градуса теплее, чем 2019 год, который ранее признавался самым теплым годом.

Теги:
Глобальное потепление, Земля


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