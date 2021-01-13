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Покупатели выбирают овощи и фрукты в продуктовом магазине в масках. В Грузии борются с коронавирусом

Ученые рассказали, как продлить жизнь

© Sputnik / Shota Nozadze
Наука
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_science/20210113/250495764/Uchenye-rasskazali-kak-prodlit-zhizn-VIKA.html

Чтобы улучшить свое здоровье необходимо заменить сливочное масло на оливковое, а также сократить потребление мяса

ТБИЛИСИ, 13 янв – Sputnik. Американские ученые провели исследование, в результате которого выяснилось, что средиземноморская диета способна снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и продлить жизнь, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Daily Express.

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Специалисты выяснили, что соблюдение диеты в течение 12 месяцев было связано с положительными изменениями микробиома кишечника и предотвращением потери бактериального разнообразия.

Кроме того, исследователи зафиксировали увеличение числа бактерий, ассоциирующихся со снижением хрупкости костей, улучшением функций мозга и оказывающих противовоспалительный эффект.

Среди основных принципов средиземноморского типа питания ученые выделили замену сливочного масла на оливковое, сокращение потребления мяса и увеличение потребления рыбы, а также обилие фруктов и овощей.



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