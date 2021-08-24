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Пандемия коронавируса - научные исследования крови и анализы

Выявлено антитело против всех штаммов коронавируса

© AFP / KAREN DUCEY
Наука
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (2010)
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Среди уникальных свойств выявленного антитела оказалась высокая способность нейтрализации инфекции при низкой концентрации

ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Антитело, способное нейтрализовать все известные мутации коронавируса, обнаружили ученые из Медицинской школы Университета Вашингтона в Сент-Луисе (США).

Согласно данным исследования, опубликованным на портале вуза, авторы работы изучили 43 образца и проанализировали, насколько они предотвращают заражение исходным вариантом SARS-CoV-2 в чашке Петри. Затем девять самых мощных нейтрализующих частиц протестировали на грызунах, после чего отобрали самые эффективные.

Пандемия коронавируса - научные исследования крови и анализы
© AFP / KAREN DUCEY
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Выяснилось, что SARS2-38 может бороться с распространенными вариантами коронавируса — "альфа", "бета", "гамма", "дельта", "каппа", "йота", — а также редкими мутациями. По словам ученых, SARS2-38 присоединяется к той части спайкового белка вируса, которая остается неизменной.

Среди уникальных свойств выявленного антитела — высокая способность нейтрализации при низкой концентрации, а также воздействие на все варианты возбудителя инфекции.

Поскольку в будущем есть риск появления новых мутаций, необходимы эффективные нейтрализующие антитела, которые смогут поддерживать иммунитет организма как самостоятельно, так и в комбинации с терапией, подытожили исследователи.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (2010)

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