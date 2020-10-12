Ученые нашли связь между черным перцем и COVID-19

При этом, не стоит забывать: специи вредны при проблемах с желудочно-кишечным трактом, гипертонии и аллергии

ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Пиперин - вещество, которое содержится в черном перце - может препятствовать действиям частей COVID-19, отвечающих за размножение и проникновение в организм человека. К такому выводу пришли ученые из Индийского технологического института.

Эксперты проанализировали взаимодействие 30 специй с вирусом и методом компьютерного моделирования доказали, что все они в той или иной мере связываются с белком S, который помогает вирусу присоединиться к рецептору клетки-хозяина, и главной протеазой, непосредственно отвечающей за размножение вируса.

Так вот выяснилось, что активней всех ведет себя именно пиперин. Это вещество содержится в черном перце и отвечает за его острый вкус и аромат.

Любопытно, что как сообщают "Известия", ученые РФ предполагают, что данный механизм может вполне работать не только в компьютерной модели, но и в жизни. Но для этого потребуются реальные эксперименты, уточняют специалисты.

Исследователи также отмечают уникальную особенность перца - специя способна повышать иммунитет и сама по себе может быть противопростудным и противовирусным средством.

При этом ученые подчеркнули: специи вредны при проблемах с желудочно-кишечным трактом, гипертонии и аллергии. Поэтому людям с такими проблемами рекомендуется употреблять БАДы с черным перцем.