17:54 12 Октября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7966
  • 100 RUB4.1679
  • USD3.2172
Поиск

Ученые нашли связь между черным перцем и COVID-19

© photo: Sputnik / Павел Львов
Общество
Получить короткую ссылку
26810
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0a/0c/249688197.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20201012/249688731/Uchenye-nashli-svyaz-mezhdu-chernym-pertsem-i-COVID-19.html

При этом, не стоит забывать: специи вредны при проблемах с желудочно-кишечным трактом, гипертонии и аллергии

ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Пиперин - вещество, которое содержится в черном перце - может препятствовать действиям частей COVID-19, отвечающих за размножение и проникновение в организм человека. К такому выводу пришли ученые из Индийского технологического института.

Уставший мужчина
© CC0 / Pexels
Британские ученые рассказали о трех новых симптомах коронавируса

Эксперты проанализировали взаимодействие 30 специй с вирусом и методом компьютерного моделирования доказали, что все они в той или иной мере связываются с белком S, который помогает вирусу присоединиться к рецептору клетки-хозяина, и главной протеазой, непосредственно отвечающей за размножение вируса.

Так вот выяснилось, что активней всех ведет себя именно пиперин. Это вещество содержится в черном перце и отвечает за его острый вкус и аромат.

Любопытно, что как сообщают "Известия", ученые РФ предполагают, что данный механизм может вполне работать не только в компьютерной модели, но и в жизни. Но для этого потребуются реальные эксперименты, уточняют специалисты.

Исследователи также отмечают уникальную особенность перца - специя способна повышать иммунитет и сама по себе может быть противопростудным и противовирусным средством.

При этом ученые подчеркнули: специи вредны при проблемах с желудочно-кишечным трактом, гипертонии и аллергии. Поэтому людям с такими проблемами рекомендуется употреблять БАДы с черным перцем.



Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Футбол. Матч между сборными Грузии и Армении на нейтральном поле
Боевая ничья. Фото матча сборных Грузии и Армении по футболу
Художница из Геленджика создает скульптуры из мусора - видео
Художница из Геленджика создает скульптуры из мусора - видео
Коронавирус на Южном Кавказе: динамика за сентябрь
Коронавирус на Южном Кавказе: динамика за сентябрь
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться