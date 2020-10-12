Что такое "длинный COVID" и насколько он опасен? Ответ Церцвадзе

Понятие "длинный COVID" или LongCovid стало широко использоваться в разных странах мира из-за последствий для здоровья, связанных с перенесенным коронавирусом

ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Появление в мире термина "длинный COVID" (LongCovid), который подразумевает негативные последствия в организме человека, переболевшего коронавирусом, прокомментировал в эфире телекомпании "Маэстро" директор тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.

"Есть предположение, что после излечения коронавирус оставляет в организме долгосрочные побочные действия, - сказал Церцвадзе. - Недавно появился термин LongCovid, то есть длинный COVID, когда больной вылечится, выпишется, у него вируса больше нет, но симптомы продолжаются. Особенно – кашель, головная боль, затрудненное дыхание, боль мышц, диарея. Это может длиться днями, неделями, месяцами".

По данным инфекциониста, к счастью, в Грузии таких случаев нет или очень мало.

При этом, по словам Церцвадзе, существует еще одна категория пациентов, у которых жалоб после перенесения COVID-19 нет, однако если спустя 3, 6, 12 месяцев они придут на контрольное исследование, к примеру, на томографию, то будут видны определенные изменения в легких или повреждение сердечной мышцы или головного мозга.

"Отдельные исследования говорят, что это так происходит. И COVID часто совсем бесследно не проходит. Так это или нет, пока никто не знает, потому что подобных исследований было очень мало. Пока все равно считается, что пациент, перенесший коронавирус, здоров", - подчеркнул Церцвадзе.

В Грузии с каждым днем растут новые случаи коронавирусной инфекции. Общее число скончавшихся от коронавируса пациентов достигло 93. Общее количество зараженных в стране составляет 12 272.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 211 человек, с начала пандемии вылечились 6 538 пациентов. В карантине в настоящее время находятся 5 590 человек, в стационарах – 836, в ковид-гостиницах – 1 393.

41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран. Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.