"Коронавирус - это следствие накопленной кармы людей" - Далай-лама

Чтобы побороть страх и болезнь, люди нуждаются во внутреннем умиротворении, а также в принятии соответствующих мер

ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Пандемия коронавируса - это следствие накопленной людьми кармы. Так считает духовный лидер тибетского буддизма Далай-лама XIV. Запись выступления доступна на его официальном сайте.

"Сегодня мы столкнулись с пандемией коронавируса, что не может не огорчать. То, что уже происходит, вызвано накопленной в прошлом кармой и не может быть изменено. Однако мы должны принимать меры, чтобы предотвратить новую подобную вспышку болезней в будущем", - отметил Далай-лама.

Духовный лидер считает, что для достижения этой цели люди, занятые в системе здравоохранения, "делают все возможное".

"Я ценю вклад каждого, кто сейчас на переднем краю борьбы с пандемией, и благодарю всех вас за преданность делу. Каждое утро я начитываю мантры и молюсь о том, чтобы эта пандемия поскорее сошла на нет. Я посвящаю эти практики благоденствию мира и особенно Индии", - подчеркнул лидер тибетского буддизма.

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При этом Далай-лама посоветовал следить не только за гигиеной тела, но и души. "Переживаемые людьми покой и радость помогают им преобразовывать враждебные обстоятельства в условия, благоприятные для добродетельной практики. Следовательно, если мы хотим обрести счастье и внутренний покой, мы должны задействовать свой интеллект и соблюдать гигиену эмоций", - подчеркнул лидер тибетского буддизма.