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Мужское рукопожатие крупным планом

Чем заменить рукопожатия во время пандемии? Мнение эксперта

© CC BY-SA 2.0 / Flazingo Photos / Handshake - 2 men
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20201014/249705434/Chem-zamenit-rukopozhatiya-vo-vremya-pandemii-Mnenie-eksperta.html

Гигиена рук - ключевой элемент профилактики коронавирусной инфекции, который помогает избежать заражения

ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Такой традиционный способ приветствия как рукопожатие, во всем мире распространен на протяжении многих веков, поэтому люди даже в пандемию коронавируса при встрече все же протягивают руку, забывая об опасности.

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© AP Photo / Andrew Medichini
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Гигиена рук - важный элемент профилактики коронавирусной инфекции, который помогает избежать заражения и сохранить здоровье.

О том, как вежливо уклониться от рукопожатия и чем можно заменить традиционный способ приветствия, корреспонденту РИА Новости рассказал исполнительный директор консалтинговой компании по вопросам этикета и протокола The English Manner, автор тренингов и книг по соответствующей тематике Уильям Хэнсон.

"Конечно, пожимать руку для нас естественно, поскольку мы так здороваемся на протяжении последних 500-600 лет. Так что самое лучшее тут – инициативный подход. Увидев вас, я встану, сложу руки или приложу руку к сердцу, это вариант арабского приветствия. Таким образом я, находясь на расстоянии нескольких метров от вас, даю понять, что мы не будем целоваться, не будем обниматься, не будем пожимать руки, но я все равно с вами здороваюсь и выражаю свою радость от встречи", – пояснил Хэнсон.

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Подобное приветствие одинаково уместно и по отношению к мужчинам, и по отношению к женщинам, пояснил он. "Если же ошиблись вы и машинально протянули руку, то просто извинитесь, пошутите. В Британии у нас принято исправлять ошибки, обратив их в шутку", – сказал Хэнсон.



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