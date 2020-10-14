Чем заменить рукопожатия во время пандемии? Мнение эксперта

ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Такой традиционный способ приветствия как рукопожатие, во всем мире распространен на протяжении многих веков, поэтому люди даже в пандемию коронавируса при встрече все же протягивают руку, забывая об опасности.

Гигиена рук - важный элемент профилактики коронавирусной инфекции, который помогает избежать заражения и сохранить здоровье.

О том, как вежливо уклониться от рукопожатия и чем можно заменить традиционный способ приветствия, корреспонденту РИА Новости рассказал исполнительный директор консалтинговой компании по вопросам этикета и протокола The English Manner, автор тренингов и книг по соответствующей тематике Уильям Хэнсон.

"Конечно, пожимать руку для нас естественно, поскольку мы так здороваемся на протяжении последних 500-600 лет. Так что самое лучшее тут – инициативный подход. Увидев вас, я встану, сложу руки или приложу руку к сердцу, это вариант арабского приветствия. Таким образом я, находясь на расстоянии нескольких метров от вас, даю понять, что мы не будем целоваться, не будем обниматься, не будем пожимать руки, но я все равно с вами здороваюсь и выражаю свою радость от встречи", – пояснил Хэнсон.

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Подобное приветствие одинаково уместно и по отношению к мужчинам, и по отношению к женщинам, пояснил он. "Если же ошиблись вы и машинально протянули руку, то просто извинитесь, пошутите. В Британии у нас принято исправлять ошибки, обратив их в шутку", – сказал Хэнсон.