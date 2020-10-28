В iPhone 12 нашли неожиданную функцию

Компания Apple представила новую линейку iPhone 12, одной из главных особенностей которой стала поддержка беспроводных сетей 5G

ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. В Сети появилась информация о том, что в новых смартфонах линейки iPhone 12 обнаружена беспроводная реверсивная зарядка, хотя Apple о ней не заявляет, пишет РИА Новости.

Любопытно, что об этой функции стало известно из технической документации, опубликованной FCC (Федеральная комиссия по связи США).

В материалах говорится, что устройства серии поддерживают встроенный передатчик и приемник индуктивной зарядки. Указана даже мощность, с которой iPhone 12 может заряжать другие гаджеты, — 5 ватт.

Однако сейчас новые iPhone не могут заряжать наушники, часы и другие устройства, которые работают с беспроводной зарядкой. Предположительно, функция ограничена программой и будет разблокирована в следующих обновлениях iOS.

Правда, есть шанс, что в Apple всего-навсего придерживают опцию и собираются ее разблокировать при анонсе, к примеру, гарнитуры AirPods 3.