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Тарелка с приборами

Американские ученые назвали продукт, продлевающий жизнь

© Fotolia / Nailia Schwarz
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20201110/249993465/Amerikanskie-uchenye-nazvali-produkt-prodlevayuschiy-zhizn.html

Невероятно, но риск смерти от любых причин, по сравнению с теми, кто употребляет этот продукт редко или не ест его вообще, у участников исследования снизился на 25%

ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Ввод в рацион перца чили и регулярное употребление этого продукта может снизить риск преждевременной смерти и продлить жизнь, сообщает Fox со ссылкой на отчет Американской кардиологической ассоциации.

Лаборатория. Архивное фото
© photo: Sputnik / Aram Nersesyan
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Узнали это специалисты так: они проанализировали до пяти тысяч исследований из пяти ведущих мировых баз данных здравоохранения и сопоставили показатели почти 600 тысяч человек в Соединенных Штатах, Италии, Китае и Иране.

Так вот исследователи выяснили, что у людей, регулярно употребляющих перец чили, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний снижается на 26%, от рака – на 23%.

При этом, риск смерти от любых причин, по сравнению с теми, кто употребляет этот продукт редко или не ест его вообще, снизился аж на 25%.



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