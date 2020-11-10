Американские ученые назвали продукт, продлевающий жизнь

Невероятно, но риск смерти от любых причин, по сравнению с теми, кто употребляет этот продукт редко или не ест его вообще, у участников исследования снизился на 25%

ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Ввод в рацион перца чили и регулярное употребление этого продукта может снизить риск преждевременной смерти и продлить жизнь, сообщает Fox со ссылкой на отчет Американской кардиологической ассоциации.

Узнали это специалисты так: они проанализировали до пяти тысяч исследований из пяти ведущих мировых баз данных здравоохранения и сопоставили показатели почти 600 тысяч человек в Соединенных Штатах, Италии, Китае и Иране.

Так вот исследователи выяснили, что у людей, регулярно употребляющих перец чили, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний снижается на 26%, от рака – на 23%.

При этом, риск смерти от любых причин, по сравнению с теми, кто употребляет этот продукт редко или не ест его вообще, снизился аж на 25%.