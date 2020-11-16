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Пандемия коронавируса COVID 19 - погрузка пациента в медицинский самолет, Лион, Франция

Вакцина не остановит пандемию коронавируса - ВОЗ

© AP Photo / Philippe Desmazes
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1471)
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В организации напоминают, что даже после вакцинации людям обязательно надо продолжить тестироваться, изолировать и лечить зараженных и всеми путями продолжить в борьбу с распространением вируса

ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Вакцина от COVID-19 в одиночку не способна остановить пандемию, написал в Twitter глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

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"С самого начала пандемии COVID-19 мы знали, что вакцина будет необходима, чтобы контролировать пандемию. Но важно понимать, что она дополнит остальные инструменты, а не заменит их", — пишет Гебрейесус.

​Гебрейесус пояснил, что изначально доступ к вакцине будет ограничен, после приоритет в ее получении будет у врачей, людей старшего возраста и имеющих хронические заболевания.

"Это, надеюсь, снизит количество смертей и позволит справиться системе здравоохранения, но вирусу есть куда двигаться", — предупредил глава ВОЗ.

При этом Гебрейесус настоятельно призвал и после начала вакцинации продолжать наблюдение, тестирование, изоляцию зараженных и их лечение, эпидемиологический мониторинг контактов и карантин, а также вовлечение общин и отдельных граждан в борьбу с распространением вируса.

Пандемия коронавируса нового типа охватила почти весь мир. Всего инфицированы свыше 54 миллионов человек, из которых более 1,3 миллиона умерли. Больше всего случаев заражения зарегистрировано в США, Индии и Бразилии.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1471)


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