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Полысевший мужчина средних лет

Врач объяснил, почему лысеют при COVID-19

© CC0 / Pixabay
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1474)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20201117/250067254/Vrach-obyasnil-pochemu-lyseyut-pri-COVID-19.html

Облысение – абсолютно аутоиммунный процесс, уверены врачи, то есть иммунитет атакует собственные волосы. Очень часто такой процесс запускает именно стресс

ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Коронавирус нового типа способен приводить к выпадению волос на голове и лице. На вопрос, почему это происходит и как справиться с проблемой, ответил в интервью радио Sputnik врач-трихолог Георгий Абрамов.

Скорая помощь 112
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Влияние коронавируса на организм человека по сей день основательно не изучено. К выпадению волос он, вероятно, имеет косвенное отношение, а не прямое. Врач Георгий Абрамов cклонен считать, что дело в стрессе, который неразрывно связан с пандемией.

"Сегодня на 100% доказано, что облысение – абсолютно аутоиммунный процесс, то есть иммунитет атакует собственные волосы. Очень часто такой процесс запускает именно стресс. Когда мы говорим про стресс, то надо понимать, что поход на работу, где начальник дурак – это не стресс, это обычная нормальная жизнь. Стресс выходит за рамки совсем уже очень далеко. Пандемия, которая есть, к сожалению, на некоторых влияет очень сильно", – объяснил врач.

По мнению Георгия Абрамова, выпадение волос из-за COVID-19 можно остановить, если вовремя обратиться к нужному врачу.

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"Суть в том, что если в организме запустился процесс, когда иммунитет против хозяина, то сегодня из-за таких аутоиммунных процессов больше сотни диагнозов и болезней. Иммунитет атакует и нашу щитовидную железу, и суставы, и волосы, и очень много органов. Говорить, что выпадение волос не волнует – это не понимать суть. Это должно волновать. Если у мужчины на бороде или голове начали выпадать волосы, надо идти не только к дерматологу и трихологу, но и к иммунологу", – посоветовал Георгий Абрамов в интервью радио Sputnik.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1474)


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