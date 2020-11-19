Маск поднялся на третью строчку в рейтинге самых богатых людей мира, обогнав Цукерберга

По итогам торгов 17 ноября состояние Маска выросло на 10,2 миллиарда долларов – до 120 миллиардов долларов. Позади Илона остался даже Цукерберг

ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Руководитель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск стал еще богаче – бизнесмен повысился до третьей строчки в списке богатейших людей в мире, обойдя основателя Facebook Марка Цукерберга, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Bloomberg Billionaires Index (BBI), рассчитываемого агентством Блумберг.

Так, по итогам торгов 17 ноября состояние Маска выросло на 10,2 миллиарда долларов – до 120 миллиардов долларов. Цукерберг понизился до четвертого места, потеряв за день чуть более 1 миллиарда долларов. Отныне его капитал оценивается в 103 миллиарда долларов.

Эта динамика связана с новостями о компании Tesla. Дело в том, что в декабре она будет добавлена в индекс широкого рынка S&P 500. Во вторник акции компании подскочили на 8,2%, в среду – на 10,2%.

Лидирует в рейтинге BBI основатель Amazon Джефф Безос, состояние которого составляет 183 миллиарда долларов. На втором пункте – основатель Microsoft Билл Гейтс с капиталом 128 миллиардов долларов.

Американская компания Tesla Motors была учреждена в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Кроме электромобилей, Tesla Motors по собственной технологии производит батареи и электродвигатели.