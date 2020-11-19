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Основатель SpaceX Илон Маск шутит с журналистами, делая вид, что ищет ответ на вопрос по мобильному телефону во время пресс-конференции после испытательного полета ракеты Falcon 9 SpaceX (19 января 2020). Флорида

Маск поднялся на третью строчку в рейтинге самых богатых людей мира, обогнав Цукерберга

© AP Photo / John Raoux
Общество
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По итогам торгов 17 ноября состояние Маска выросло на 10,2 миллиарда долларов – до 120 миллиардов долларов. Позади Илона остался даже Цукерберг

ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Руководитель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск стал еще богаче – бизнесмен повысился до третьей строчки в списке богатейших людей в мире, обойдя основателя Facebook Марка Цукерберга, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Bloomberg Billionaires Index (BBI), рассчитываемого агентством Блумберг.

Мэй Маск
© photo: AFP 2020 / Bryan Bedder
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Так, по итогам торгов 17 ноября состояние Маска выросло на 10,2 миллиарда долларов – до 120 миллиардов долларов. Цукерберг понизился до четвертого места, потеряв за день чуть более 1 миллиарда долларов. Отныне его капитал оценивается в 103 миллиарда долларов.

Эта динамика связана с новостями о компании Tesla. Дело в том, что в декабре она будет добавлена в индекс широкого рынка S&P 500. Во вторник акции компании подскочили на 8,2%, в среду – на 10,2%.

Лидирует в рейтинге BBI основатель Amazon Джефф Безос, состояние которого составляет 183 миллиарда долларов. На втором пункте – основатель Microsoft Билл Гейтс с капиталом 128 миллиардов долларов.

Американская компания Tesla Motors была учреждена в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Кроме электромобилей, Tesla Motors по собственной технологии производит батареи и электродвигатели.

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