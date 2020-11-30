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Кишинев Молдова - повседневная жизнь. Пандемия коронавируса COVID 19

"Мест в больницах нет, врачей не хватает" – премьер Молдовы бьет тревогу из-за COVID-19

© photo: Sputnik / Evgeny Odinokov
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1515)
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По последним данным, в Молдове выявлено более ста тысяч инфицированных, 2 290 из них скончались

ТБИЛИСИ, 30 ноя - Sputnik. В молдавских больницах почти закончились места из-за пандемии коронавируса, передает РИА Новости со ссылкой на премьер-министра Молдовы Иона Кику.

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По его словам, в стране также не хватает медицинского персонала.

"На данном этапе на нас очень давит ситуация в медицинской сфере, мест в больницах почти нет, мы подготовим еще несколько десятков мест в больницах, но это число ограничено, поскольку иначе просто не хватит персонала. Мы можем найти место, кровати и оборудование, но врачей больше не станет", – сказал Кику на брифинге в понедельник.

Он призвал граждан ответственно отнестись к защитным мерам, которые были введены в стране из-за коронавируса в конце прошлой недели.

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photo: Tengiz Tsertsvadze / FB
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В Молдове с 30 ноября по 15 января действует режим ЧП в области общественного здравоохранения из-за коронавируса. В стране закрыты театры, концертные залы, кинотеатры, ночные клубы и дискотеки. Точки общественного питания не могут работать в ночное время. Жители страны должны носить маски в закрытых общественных местах, а также в общественном транспорте, кишиневцам приходится носить маски даже на улицах.

По последним данным, в Молдове выявлено более 100 тысяч инфицированных, 2 290 из них скончались.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1515)


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