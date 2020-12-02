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Основатель SpaceX Илон Маск шутит с журналистами, делая вид, что ищет ответ на вопрос по мобильному телефону во время пресс-конференции после испытательного полета ракеты Falcon 9 SpaceX (19 января 2020). Флорида

Илон Маск заявил, что переболел коронавирусом

© AP Photo / John Raoux
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1524)
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Ранее Илон Маск сообщал, что его тесты на COVID-19 давали противоречивые результаты

ТБИЛИСИ, 2 дек – Sputnik. Основатель SpaceX Илон Маск переболел коронавирусом, об этом он сообщил на конференции по случаю вручения премии Аксель-Шпрингер в Берлине, передает РИА Новости.

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В ходе конференции глава Минздрава Германии Йенс Шпан рассказал, что недавно лично обсудил с Маском пандемию коронавируса и участие дочерней компании Tesla в производстве вакцины от CureVac.

"Я очень рад видеть подобную вовлеченность. Однако я прочитал, что сам Илон Маск не намерен вакцинироваться", - заявил Шпан.

"Ну, у меня уже был COVID, так что..." - ответил Маск. 

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© AP Photo / Lefteris Pitarakis
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Ранее Маск рассказал, что сдал за один день четыре теста на коронавирус, результаты двух оказались отрицательными, а двух - положительными. По его словам, он использовал одни и те же экспресс-тесты на антиген коронавируса компании Becton, Dickinson and Co.

Tesla занимается созданием установок для производства РНК для немецкой компании CureVac, которая разрабатывает вакцину против COVID-19.

Ранее Маск выступил с серией заявлений, призывающих к скорейшей отмене ограничительных мер, введенных в США из-за пандемии COVID-19.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1524)


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