Илон Маск заявил, что переболел коронавирусом

ТБИЛИСИ, 2 дек – Sputnik. Основатель SpaceX Илон Маск переболел коронавирусом, об этом он сообщил на конференции по случаю вручения премии Аксель-Шпрингер в Берлине, передает РИА Новости.
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В ходе конференции глава Минздрава Германии Йенс Шпан рассказал, что недавно лично обсудил с Маском пандемию коронавируса и участие дочерней компании Tesla в производстве вакцины от CureVac.
"Я очень рад видеть подобную вовлеченность. Однако я прочитал, что сам Илон Маск не намерен вакцинироваться", - заявил Шпан.
"Ну, у меня уже был COVID, так что..." - ответил Маск.
Ранее Маск рассказал, что сдал за один день четыре теста на коронавирус, результаты двух оказались отрицательными, а двух - положительными. По его словам, он использовал одни и те же экспресс-тесты на антиген коронавируса компании Becton, Dickinson and Co.
Tesla занимается созданием установок для производства РНК для немецкой компании CureVac, которая разрабатывает вакцину против COVID-19.
Ранее Маск выступил с серией заявлений, призывающих к скорейшей отмене ограничительных мер, введенных в США из-за пандемии COVID-19.