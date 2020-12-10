Врачи назвали самые вредные для мозга продукты

Такой рацион может привести к потере функциональных и структурных элементов мозга и сделать его более уязвимым к старению и деменции

ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Жирная и сладкая пища способна нанести вред организму и даже повредить мозг, заявила доцент кафедры неврологии и радиологии Корнеллского университета Лиза Москони.

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Из всех органов мозг легче всего повредить неправильным питанием, уверена невролог. По ее словам, продукты, содержащие насыщенные жиры животного происхождения, повышают риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы и когнитивных проблем.

"Когда мы едим жирную, сладкую пищу и испытываем такие симптомы, как вялость, затуманенность мозга и сонливость – эти симптомы возникают не в желудке, а в головном мозге", – цитирует специалиста "МедикФорум".

При этом, такой рацион может привести к потере функциональных и структурных элементов мозга и сделать его более уязвимым к старению и деменции, предупредила Москони.

Для того, чтобы предотвратить негативные последствия, медик советует больше принимать в пищу продукты, богатые антиоксидантами, в том числе витаминами С и Е, бета-каротином, жирными кислотами омега-3 и противовоспалительными витаминами В.