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Фитнес зал

ВОЗ рассказала о необходимом минимуме физической активности в условиях пандемии

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1511)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20201126/250174584/VOZ-rasskazala-o-neobkhodimom-minimume-fizicheskoy-aktivnosti-v-usloviyakh-pandemii.html

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ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) скорректировала рекомендации по нормам физической активности с учетом пандемии коронавируса, сообщает РИА Новости.

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В соответствии с новыми рекомендациями ВОЗ, всем взрослым, включая людей с хроническими заболеваниями или инвалидностью, рекомендовано 150-300 минут физической активности средней интенсивности в неделю. Детям и подросткам рекомендовано в среднем 60 минут аэробных упражнений средней или высокой интенсивности в день.

Пожилым людям (в возрасте 65 лет и старше) рекомендуется добавлять такие виды активности, которые способствуют улучшению равновесия и координации, а также укреплению мышц, чтобы содействовать предупреждению падений и улучшению здоровья.

"Регулярная физическая активность имеет ключевое значение для профилактики и содействия лечению сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и рака, а также для уменьшения симптомов депрессии и тревожности, замедления снижения когнитивных способностей, улучшения памяти и укрепления здоровья мозга", - отмечает ВОЗ.

Как заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, физическая активность имеет решающее значение для здоровья и благополучия – она может способствовать продлению и улучшению качества жизни.

Люди в масках поднимаются по эскалатору в Париже, Франция, во время пандемии коронавируса COVID 19
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"Важно каждое движение, особенно сейчас, когда мы живем в условиях ограничений, связанных с пандемией COVID-19. Мы все должны каждый день двигаться, безопасно и творчески", - цитирует его слова ВОЗ.

В организации отметили, что различная физическая активность полезна и может выполняться как часть работы, спорта и отдыха или передвижения (ходьба, езда велосипеде), а также посредством танцев, игр и повседневных домашних дел, таких как работа в саду и уборка.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1511)
Теги:
спорт, Всемирная организация здравоохранения


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