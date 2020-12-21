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Вакцинация от коронавируса в Тамбове

Центр Гамалеи и AstraZeneca начинают совместную борьбу с коронавирусом

© photo: Sputnik / Alexey Sukhorukov
Общество
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Новости из России (1515)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20201221/250408731/Tsentr-Gamalei-i-AstraZeneca-nachinayut-sovmestnuyu-borbu-s-koronavirusom.html

С важным событием и подписанием документов в режиме видеоконференции организации поздравил Владимир Путин

ТБИЛИСИ, 21 дек - Sputnik. Российский Национальный исследовательский центр имени Н. Ф. Гамалеи, англо-шведская биофармацевтическая компания AstraZeneca, Российский фонд прямых инвестиций и "Р-Фарм" приняли меморандум о сотрудничестве для борьбы с коронавирусом, пишет РИА Новости.

Вакцина Спутник V доказала эффективность - видео
video: Ruptly / RT / пресс-служба БАЭС / Роспотребнадзор / @sputnikvaccine
Вакцина "Спутник V" доказала эффективность - видео

С важным событием и подписанием документов в режиме видеоконференции их поздравил Владимир Путин.

После этого директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург объявил о старте совместных испытаний комбинации российского "Спутника V" и препарата AZD1222, разработанного AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.

Сообщается, что обе вакцины создали на базе аденовирусных векторов, в которые встроен шиповидный белок коронавируса SARS-CoV-2. Аденовирусы при этом лишены способности к репликации: они служат системой доставки генетического материала (антигена) в человеческие клетки.

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Как отмечали специалисты, компонент "Спутника V", показавшего промежуточную эффективность более чем в 91,4 процента (и 100 процентов – против тяжелых случаев COVID-19), может усилить иммунный ответ у вакцинируемых AZD1222, среднюю эффективность которой ранее оценили в 70,4 процента.

Темы:
Новости из России (1515)


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